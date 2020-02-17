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تأجيل إعادة محاكمة 73 متهما بـ"فض رابعة"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:16 م
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المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي
مـروة هيـكل
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أجلت اليوم الاثنين، الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة 1 مارس المقبل؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية، ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، في أثناء أحداث رابعة.

وقال "توفيق" إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، تم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور، ونفاذا للإذن بالفض، تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه بتحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط، بسبب إطلاقات النار عليهم.

وتابع أن القوات تعاملت مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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