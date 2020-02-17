Advertisements
Advertisements
Advertisements

الذهب العالمي يتراجع من أعلى مستوياته في أسبوعين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تراجعت أسعار الذهب العالمى اليوم الاثنين، من قرب أعلى مستوى في أسبوعين إذ أدى تدخل على صعيد السياسة النقدية من البنك المركزي الصيني للحد من الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا لطمأنة المستثمرين وعزز الطلب على الأصول عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1580.27 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1583.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9 % إلى 2477.26 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.2 % إلى 17.76 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.6 % إلى 969.11 دولار.

ومن المتوقع أن تكون المعاملات ضعيفة لأن الأسواق المالية في الولايات المتحدة مغلقة اليوم في عطلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الذهب الأثر الاقتصادي اسعار لاالذهب العالمي اليوم اسعار الذهب اليوم في العالم اسعار الذهب الان

أخبار تهمك

زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من فايلر للاعبي الأهلي في رحلة الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

منذ ساعة

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

فيجو يتحدث عن ميزة زيدان.. ويتوقع الفائز بالكلاسيكو ودوري أبطال أوروبا

منذ 38 دقيقة

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ أقل من ساعة

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. ليفربول يرفض استبدال محمد صلاح

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تحذر المصريين من الكمامات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 4 ساعات

لويس سواريز يصدم برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سواريز

منذ ساعة و نصف

فضيحة جديدة تهدد برشلونة

منذ ساعة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الذهب مستقر والدولار يتراجع

الذهب يتراجع لأدنى مستوياته فى نحو 17 شهرا

استقرار اسعار الذهب عالميًا رغم ضغوط جني الأرباح

للمرة الأولى.. الذهب يتجاوز مستوى 1450 دولارا

أسعار الذهب العالمية تتراجع مع توقعات تخفيض الفدرالي أسعار الفائدة

الذهب يتراجع عالميًا تزامنًا مع ارتفاع الدولار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:01 م

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

01:10 م

عاجل.. ليفربول يرفض استبدال محمد صلاح

03:21 م

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

02:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status