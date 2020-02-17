الذهب العالمي يتراجع من أعلى مستوياته في أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب العالمى اليوم الاثنين، من قرب أعلى مستوى في أسبوعين إذ أدى تدخل على صعيد السياسة النقدية من البنك المركزي الصيني للحد من الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا لطمأنة المستثمرين وعزز الطلب على الأصول عالية المخاطر.





ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1580.27 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1583.30 دولار.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9 % إلى 2477.26 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.2 % إلى 17.76 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.6 % إلى 969.11 دولار.





ومن المتوقع أن تكون المعاملات ضعيفة لأن الأسواق المالية في الولايات المتحدة مغلقة اليوم في عطلة.



