5 أسئلة محيرة في الإعلان التشويقي لـفيلم "العارف" بطولة أحمد عز

همهمات، أنفاس متلاحقة، صراخ،أصوات رصاص وانفجارات، و"بدون أي كلمة"، ظهر نجوم فيلم العارف: عودة يونس في زي مختلف في اللقطات المطروحة بالإعلان التشويقي للفيلم، الذي أصدرته الشركة المنتجة سينرجي فيلمز.









هل ينتمي أحمد عز إلى منظمة قرصنة خطيرة؟

في لقطة الإعلان الافتتاحية، يظهر أحمد عز محاولاً القيام بعملية اختراق إلكترونية، وعلى ما يبدو أنهاتفشل، وهو ما يوقعه في المتاعب. كما يشهد الإعلان ظهور عز في مقابلة قناع فانديتا أو قناع أنونيماس، فهل ينتمي عز إلى منظمة سرية تحاول خلق الفوضى؟





هل سيتخلى أحمد فهمي عن حسه الفكاهي في هذه اللعبة؟

وعلى الجهة الأخر يبدو أن أحمد فهمي يقوم بدور الشرير، إذ يقوم بإيماءات وينظر بطريقة تليق بدور زعيم تشكيل إرهابي، يصدر أوامر بالقتل، وهي شخصية مختلفة يؤديها للمرة الأولى، إذ تعود الجمهور على فهمي في الأدوار الكوميدية.









هل يخرج مصطفى خاطر أيضاً من عباءة الكوميديان؟

النجم مصطفى خاطر أيضاً ظهر مثيراً للشك في أكثر من لقطة سريعة خلال الإعلان، دون إبراز مزيد من التفاصيل حول شخصية التي ظلت تتجول في الأرجاء، وغموض الشخصية أعطاها درجة أعلى من الإثارة وكأنه من يراقب كل الأحداث لتنفيذ مخطط خاص به.





هل كارمن بصيبص تخدعنا كل هذا الوقت؟

وتظهر النجمة اللبنانية كارمن بصيبص وهي تحمل مسدس، وتتبادل اللكمات مع أحمد عز في عراك شرس، وهي صورة مختلفة تماماً عما عرفه الجمهور عنها في المسلسل الرومانسي الناجح عروس بيروت، ومسلسل ليالي أوجيني، وما يثير الارتباك بخصوص دور كارمن هو أنها تظهر في لقطات تالية بجوار عز في سيارة، فهل ينتميان إلى نفس الجانب أم هي لعبة خفية يؤديانها لمصلحة جهة ما؟









من هو محمود حميدة؟

يظهر محمود حميدة في الإعلان أمام شاشات كبيرة تصدر إحداثيات، ويليق إعداد المكان بمنظمة استخباراتية، فما الذي يسعى إلى تحقيقه وما هو دوره في اللعبة؟

من هو العارف؟

يحمل الفيلم عنوان العارف؟ فهل يعود إلى شخص بعينه؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟

العارف:

عودة يونس هوالعمل الثالث لأحمد عز مع المخرج أحمد علاء الديب، إذ عملا سوياً في فيلم بدل فاقد عام 2009، ثم فيلم الحفلة (2013)، وحقق الفيلمان نجاحاً ضخماً في شباك التذاكر. كما يشهد الفيلم التعاون الأول بين عز وأحمد فهمي، وهو أيضاً العمل الأول لهما برفقة الكاتب محمد سيد بشير، مؤلف فيلم الأكشن هروب اضطراري الذي حقق إيرادات قياسية في 2017 وكان الأعلى في تاريخ السينما وقتها.

وبالإضافة لنجوم الفيلم الذين ظهروا في الإعلان، يشارك في فيلم العارف مجموعة كبيرة من النجوم هم محمد ممدوح والممثلة الأردنية ركين سعد والممثل الشاب أحمد خالد صالح، وتدور أحداث الفيلم في عالم الحروب الإلكترونية وتأثيرها على العصر الحالي.