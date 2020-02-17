محمد رمضان يدخل في صراعات مع أخوته في رمضان المقبل

يواصل المخرج محمد سامى، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" الذى يتعاون فيه مع النجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تم الانتهاء من تصوير 40% من مشاهد العمل، الذى يقدم فيه محمد رمضان شخصية "رضوان البرنس" الذى يدخل في صراعات مع أخواته الـ 6 وهم احمد زاهر، محمد علاء، احمد داش، ادوارد، ريم سامى، رحاب الجمل.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 اضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.