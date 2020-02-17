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صورة نادرة للملك عبد العزيز مع ستة من أبنائه

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:08 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، بجوار ستة من أبنائه في قصر المربع بالعاصمة الرياض.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1943م 1362هـ، الملك المؤسس جالسًا، ويقف خلفه كلٌّ من أبنائه الأمراء مشعل وعبدالمحسن ومنصور وناصر ومساعد وسلطان.

يذكر أن هذه الصورة التقطها المصور روبرت لاندري، ونشرتها مجلة “لايف” الأمريكية، أشهر مجلة في العالم في أربعينيات القرن الماضي، حيث أجرت المجلة أول لقاء رسمي مع الملك عبدالعزيز يُنشر في مطبوعة غربية، تحت عنوان “ابن سعود.. ملك السعودية.. ملك صنع مملكة”.

دارة الملك عبد العزي:
هي مؤسسة ثقافية تقع في الرياض في المملكة العربية السعودية، أنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي في الخامس من شعبان عام 1392هـ الموافق 1972م، وقد تم انشائها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، والأمين العام للدارة فهد بن عبد الله السماري.

أهداف الدارة
تهدف الدارة لتحقيق عدد من الأهداف هي:

تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، وطبعها وترجمتها، وتاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية بشكل عام.
إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديما وحديثا بصفة عامة.
المحافظة على مصادر تاريخ المملكة وجمعه.
إنشاء قاعة تذكارية تضمن كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز الوثائقية وغيرها، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها.
منح جائزة سنوية باسم جائزة الملك عبد العزيز.
إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.
إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة.
خدمة الباحثين والباحثات في مجال اختصاصات الدارة.

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الكلمات المفتاحية

عبد العزيز صورة دارة الملك الرياض

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