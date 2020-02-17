يديرها حزب الإصلاح.. شبكات إعلامية تسيء للسعودية

يسعى حزب الإصلاح باليمن، للإساءة للمملكة العربية السعودية، من خلال شبكة إعلامية كبيرة يعززها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.





وقال بن عطية، اليوم الاثنين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لاحظوا حجم الهجوم الذي يتم من إعلام حزب الإصلاح ضد السعودية.. قنوات فضائية مواقع ومطابخ إعلامية ممتدة من الشلفي والمليكي بالدوحة، إلى توكل والربع بتركيا، إلى الآنسي ومنصور بأوروبا، إلى الحريزي والنميري بمأرب والمهرة".



