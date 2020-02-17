عمومية "نيوداب " توافق علي تجزئة السهم وتعديل النظام الأساسي

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) ، والمدرجة بالبورصة المصرية ، على تجزئة السهم من سهم بقيمة 10 جنيهات إلى عشرة أسهم فتصبح القيمة الأسمية للسهم جنيه واحد فيكون عدد الأسهم بعد التجزئة 63,4 مليون سهم بقيمة أسمية 63,4 مليون جنيه.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، ان الجمعية وافقت أيضاً علي تعديل كلاً من المواد (4-5-22-46) من النظام الأساسي للشركة .





وتتعلق المادة 4 بإضافة نشاط صناعي ، أما المادة 5 تختص بالمدة المحددة للشركة وهى 50 سنة تبدأ من تاريخ القيد وتنتهي 2047.



