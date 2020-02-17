"النقد الدولي": فيروس كورونا يعوق نمو الاقتصاد العالمي العام الجارى

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن عدم إجراء مزيد من التحسينات في النظام الاقتصادي العالمي من شأنه أن يعوق النمو "الضعيف" بالفعل، خاصة أن تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد يزيد الأمر سوءا في ما يتعلق بتوقعات انتعاش الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري.









وأضافت جوروجييفا في حوار مع تلفزيون "بلومبرج" اليوم : "نطاق السياسة النقدية ينكمش، ويجب زيادة الاعتماد على الإجراءات النقدية، والاصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز النمو"، متابعة : "نفتقر إلى تحرك أكثر قوة في الاصلاحات الهيكلية".









يشار إلى أنه في ظل تفاقم تداعيات فيروس كورونا والخوف من عرقلة سلاسل الامداد، أصبحت معظم البنوك المركزية في حالة تأهب، ولكنها لم تلمح إلى أنها تعتزم تخفيف السياسة النقدية.









ومن المتوقع أن تهيمن المخاطر المحيطة بالاقتصاد على اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في السعودية هذا الأسبوع. وأكدت جوروجييفا أنها تأمل في رد فعل عالمي منسق لمواجهة المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي.











