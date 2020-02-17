Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الحربي": قطر تخوض حرب ناعمة لزعزعجة أمن واستقرار المنطقة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:55 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أماني عزام
Advertisements
قال الدكتور محمد الحربي، الخبير السعودي المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، إن الإعلام المعادي والقنوات المضللة ومنها (قناة الجزيرة الفضائية)، تم توظيفها من قبل الإعلام القطري، خاصة المرئي وشبكات التواصل الاجتماعي لاستهداف الدول المقاطعة لها وبشكل مكثف، المملكة، ثم الإمارات ومصر، ثم البحرين. 

وكشف "الحربي" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه تم مؤخرا رصد حسابات تنشر بطريقة ممنهجة ما يعادل 90 تغريدة مسيئة للسعودية في الدقيقة الواحدة، أي نحو 130 ألف تغريده مسيئة يوميًا.

وأكد "الحربي"، أن القيادة القطرية مستمره في نهجها باستخدام أدوات الحرب الناعمة لزعزعجة امن واستقرار المنطقة، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية، غير تقليدية، مؤثرة وفاعلة ومساندة لأجهزة الدول المعنية للتصدي ومواجهة الإعلام المعادي بأدواته وأساليبه، حيث أن قنوات التواصل الإعلامي والاجتماعي وحدها لصد هذا المد الإعلامي المتشابك والمعقد.

Advertisements

أخبار تهمك

لويس سواريز يصدم برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نادية الجندي تتعرض للسرقة في بيروت

منذ ساعة و 20 دقيقة

السوبر المصري.. نبأ سار للجماهير البيضاء قبل موقعة الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أزمة سانتياجو برنابيو تشعل ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح ورفيقيه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إيفونا يبعث برسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 19 ساعة

بديل سواريز يكلف برشلونة إثنين من نجومه

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل| "العائدون من بلد كورونا".. ماذا فعلت "الصحة" مع المصريين في مطروح؟

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مهمة من "الصحة" للمصريين عن المصاب بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من فايلر للاعبي الأهلي في رحلة الإمارات

منذ أقل من ساعتين

زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تحذر المصريين من الكمامات

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:06 م

لويس سواريز يصدم برشلونة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

10:50 ص

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

10:04 ص

أزمة سانتياجو برنابيو تشعل ريال مدريد

12:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status