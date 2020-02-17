"الحربي": قطر تخوض حرب ناعمة لزعزعجة أمن واستقرار المنطقة

قال الدكتور محمد الحربي، الخبير السعودي المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، إن الإعلام المعادي والقنوات المضللة ومنها (قناة الجزيرة الفضائية)، تم توظيفها من قبل الإعلام القطري، خاصة المرئي وشبكات التواصل الاجتماعي لاستهداف الدول المقاطعة لها وبشكل مكثف، المملكة، ثم الإمارات ومصر، ثم البحرين.





وكشف "الحربي" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه تم مؤخرا رصد حسابات تنشر بطريقة ممنهجة ما يعادل 90 تغريدة مسيئة للسعودية في الدقيقة الواحدة، أي نحو 130 ألف تغريده مسيئة يوميًا.



