شاهد.. أول صور لـ رامي عياش بعد تعافيه من السرطان

أحيا البوب ستار رامي عياش حفلاً ناجحًا في تونس بمناسبة عيد الحب وسط عدد كبير من محبيه وعشاقه الذين حضروا خصيصًا لمشاهدة مباشرةً على خشبة المسرح والتفاعل مع أغنياته.

رامي قدّم في هذا الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، حيث افتتح السهرة بـ “قصة حب” التي أطلقها قبل عام تقريبًا وحققت نجاحًا كبيرًا ولغاية اليوم تلقى أصداء إيجابية، وتفاعل معه الجمهور خلال السهرة بشكل كبير.

على صعيد آخر، أطلّ عياش على الجمهور المصري في عيد الحب ضمن برنامج “واحد من الناس” وكشف تفاصيل عدّة عن مسيرته الفنية لا يعرفها أحد، وخلال اللقاء كشف تفاصيل إصابته بورم سرطاني حميم تم معالجته.

ويحلّ رامي ضيف شرف في شهر رمضان على مسلسل “عشرين عشرين” الذي يقوم ببطولته كلّ من نادين نسيب نجيم وقصي خولي.