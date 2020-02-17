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الريال ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.. تفاصيل وملخص المباراة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:39 م
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الريال ضد سيلتا فيغو
الريال ضد سيلتا فيغو
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الريال ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.. تفاصيل وملخص المباراة

الريال ضد سيلتا فيغو، تعادل سيلتا فيغو مع الريال مدريد وانتهت المباراة بنتيجة (2/2)، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

الريال ضد سيلتا فيغو.. ملخص المباراة
تقدم فريق سيلتا فيغو بهدف سجله اللاعب فيدور سمولوف في الدقيقة الـ7 من عمر المباراة، وتعادل الريال عن طريق تسديده قوية من اللاعب توني كروس في الدقيقة 52.

وأحرز اللاعب سيرخيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل سانتياجو مينا لسيلتا فيجو في الدقيقة 86.

وبهذا النتيجة رفع الريال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة، كما رفع سلتا فيغو رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر.
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الكلمات المفتاحية

مباراة الريال وسيلتا فيغو الريال ضد سيلتا فيغو الدوري الاسباني

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