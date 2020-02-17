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"التعليم" تعلن آخر موعد للتقديم في جائزة "محمد بن زايد"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:52 م
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رضا حجازي
رضا حجازي
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لتقديم المعلمين في جائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي" في مصر، يوم 15 مارس 2020.

وتم فتح باب التقديم للمعلمين على الموقع الإلكتروني لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي عبر الرابط التالي من هنا.

وجاء ذلك في إطار حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على دعم المعلمين والاهتمام بتميز المعلم وإبراز مكانته وإنجازاته التربوية وتفانيه، وأعماله التي تسهم في تحسين جودة التعليم.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين: إن فلسفة الجائزة قائمة على أساس معايير عالمية غرضها تكريم المعلم الذي يبدع في فروض وواجبات عمله، وليس ذلك فحسب، بل يسعى إلى التميز من خلال تقديم شيء استثنائي من مبادرات وأعمال وبرامج تنعكس على المجتمع المدرسي.

وأضاف أن الجائزة تشكل أداة مهمة في تحفيز وتطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم وكفاياتهم التعليمية، وتنمية جوانب الإبداع لديهم، وهي بذلك ترسخ لتعليم يرقى بالأجيال في المنطقة، مؤكدًا أن دعم القيادة الرشيدة للمعلم ووضعه في مكانة مرموقة يشكل أحد أهم أهداف وأولويات الجائزة، فالمعلم يظل دائمًا صمام الأمان لتحقيق تطلعات دولنا العربية، واستمرارية نهج الريادة والتقدم.

وتخصص الجائزة مليون درهم لكل معلِّم فائز في كل دولة مشاركة، في حال استوفى المعايير والشروط المعتمدة، حيث سيتم اختيار نحو 120 متسابقًا من كل دولة، تمهيدًا لدخول التصفيات النهائية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم في دول الخليج ومصر والأردن، والمُعلم الفائز يحصل على مليون درهم قيمة الجائزة، وتبلغ قيمة الجوائز 6 ملايين درهم.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم مسابقة طارق شوقي التعليم

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