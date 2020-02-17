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23 فبراير.. الحكم في دعوى إلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:48 م
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جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
هدير حمزة
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حددت دائرة التعليم، بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 23 فبراير الجاري، للفصل في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة التي أعلنها على خشبة مسرح حفل الفنان محمد حماقي، الذي نظمته الجامعة في 16 أبريل الماضي.

وأشارت الدعوى، إلى أنّ تلك القرارات تضمنت إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، ومنح 5% لكل طالب في البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة في التخرج، فقال رئيس الجامعة بالحفل: "إحنا هنخرجك وخلّي الـ5% على جامعة القاهرة".

كما تضمنت القرارات، إعفاء كل طالب لن يسدد المصاريف الجامعية حتى يوم الحفل، من سدادها، ومنح طلاب الجامعة إجازة من 25 أبريل وحتى 29، كما ذكر رئيس الجامعة: "مينفعش نيجي بينهم".
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