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"المركزي الصيني" يخفض سعر الفائدة على القروض متوسطة الأجل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:43 م
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بوابة الفجر
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خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل اليوم الاثنين مع محاولة صناع السياسات امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي الذي يعطل أنشطة الشركات بشدة.

ووفقا لـ "رويترز" قال بنك الشعب الصيني إنه قرر خفض الفائدة على قروض حجمها 200 مليار يوان (28.65 مليار دولار) من التسهيلات المتوسطة لأجل عام المقدمة إلى المؤسسات المالية بمقدار عشر نقاط أساس إلى 3.15 بالمئة بدلا من 3.25 بالمئة.

وفي وقت سابق من الشهر، خفض البنك المركزي على غير المتوقع أسعار الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسية عشر نقاط أساس مع تسارع تفشي الفيروس.

ومن المتوقع أن تمهد خطوة يوم الاثنين لخفض في سعر الفائدة القياسي للبلاد، والذي من المقرر إعلانه يوم الخميس.

وقال بنك الشعب الصيني في بيانه إنه ضخ ما قيمته 100 مليار يوان من اتفاقات إعادة الشراء العكسية للمؤسسات المالية يوم الاثنين، تزامنا مع حلول أجل اتفاقات قيمتها الإجمالية تريليون يوان.

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