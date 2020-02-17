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فييرا: عبد الشافي أفضل لاعب في مباراة الزمالك والترجي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:57 م
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فييرا
فييرا
الفجر الرياضي
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أبدى البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن سعيد بتتويج الفريق بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بعد الفوز 3-1.

قال فييرا في تصريحات تليفزيونية: "أداء الزمالك أمام الترجي كان عظيمًَا وتميز بالروح العالية من أجل الفوز بكأس السوبر الإفريقي وهي سمة مهمة للفريق".

وأضاف فييرا: "الظهير الأيسر محمد عبد الشافي كان أحد أفضل اللاعبين في الترجي لأن الكرة العرضية أتت منه والهدف الثاني أيضًا جاء من ناحيته.. عبد الشافي لعب دورًا تكتيكيًا عظيمًا ضد الترجي".

وتابع: "في مصر وإفريقيا تحتاج الأندية إلى الإعداد الجيد من أجل التغلب على ضغط المباريات.. الزمالك لعب ضد الترجي ثم يواجه الأهلي بعد رحلة سفر طويلة وذلك يتطلب الإعداد النفسي والبدني الجيد".

وواصل: "محمد صلاح استثناء لاعب عظيم ولديه تقنيات ثرية جدًا وكل شئ ممكن لكن يمكن أن يظهر صلاح آخر في مصر.. الأرجنتين كان لديها مارادونا وظهر ميسي.. البرازيل كان لديها بيليه وخرج آخرون مميزون".


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