استقرار أسعار النفط اليوم الاثنين اليوم الاثنين 17-2-2020

استقر أسعار النفط اليوم الاثنين حيث أبطلت المخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس التاجي في الصين أثر التوقعات لخفض الإمدادات من كبار المنتجين بما سيفضي إلى شح معروض الخام.





وبحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت عند 57.27 دولار للبرميل، منخفضا خمسة سنتات بعد صعوده 5.2 بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر أيلول 2019.





ووفقا لـ "رويترز" ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 52.13 دولار للبرميل، بعد أن زاد 3.4 بالمئة الأسبوع الماضي.





وأعلنت اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا بلغ 6.3 بالمئة للفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الثاني وثمة توقعات لمزيد من الانكماش في ربع السنة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار بسبب المرض.





وحذرت سنغافورة، التي يعد اقتصادها المعتمد على التجارة مقياسا لأداء المنطقة، من ركود محتمل في الربع الحالي بسبب تفشي الفيروس.





وقال جيفري هالي، محلل السوق لدى أواندا في سنغافورة، ”النفط مازال منكشفا انكشافا بالغا على فائض المعروض والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن الفيروس التاجي في الصين وأجزاء أخرى من آسيا.“





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