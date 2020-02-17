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تقارير دولية: أهداف "الإصلاح" تتمحور في الغدر بالتحالف العربي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:37 م
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حزب الإصلاح
حزب الإصلاح
وكالات
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حاولت دويلة قطر، تعزيزَ دورها الإقليمي عقب اندلاع الربيع العربي، عبر دعم أفرع الإخوان المسلمين في دول عدة من تلك التي شهدت ثورات، لا سيّما تونس ومصر وليبيا، حسبما ذكرت تقارير دولية.

 

وأكدت التقارير الدولية، أن أهداف حزب الإصلاح المنظوي تحت جناح الشرعية ويرتبط بشكل سري بالتنظيم الدولي للأخوان، تتمحور في الغدر بالتحالف العربي .

 

وأشارت دلائل كثيرة، إلى أن هذا النهج القطري يمتد إلى اليمن. ففي كلمة له في أبريل 2011، قال الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح: “نستمد شرعيتنا من قوة الشعب اليمني العظيم، وليس من قطر، التي نرفض مبادرتها . والأمر الذي بعث على هذا الرفض العلني القاسي للمساعي القطرية هو دعم قطر لحزب الإصلاح، الذي كان يلعب دورًا قياديًا في الجهود التي كانت جاريةً، وقتئذٍ، للإطاحة بصالح.

 

ومع طرد قطر من التحالف العربي عقب إكتشاف خيانتها، تبدلت أحوال وتحركات حزب الإصلاح الذي يسيطر على معظم جبهات القتال في الشمال ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

قطر حزب الاصلاح الغدر التحالف العربي

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