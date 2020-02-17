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في أسوأ أداء منذ 2014.. انكماش اقتصاد اليابان بنسبة 6.3 %

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:24 م
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بوابة الفجر
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أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين انكماش اقتصاد اليابان 6.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر إلى ديسمبر، في أسرع وتيرة تقلص منذ الربع الثاني من 2014.

وانكمش الناتج الإجمالي 1.6 بالمئة، بينما كان متوسط التوقعات لهبوط 0.9 بالمئة، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.

وتراجع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 2.9 بالمئة وانخفض الإنفاق الرأسمالي 3.7 بالمئة، في حين نزلت الصادرات 0.1 بالمئة.
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اليابان الاقتصاد الياباني اليوم اقتصاد اليابان اخبار اقتصاد اليابان

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