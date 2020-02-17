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الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:35 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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وسط تزاحم الأعمال الغنائية الجديدة، وحرص الجمهور على سماع كل ماهو جديد للحكم عليه، استطاع الفنان رامي صبري، أن يشد انتباه الجميع بأغنيته الجديدة"حياتي مش تمام" التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحه عبر "اليوتيوب" حيث تجاوزت المليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من انطلاقها.

أعرب الجمهور عن إعجابهم الشديد للأغنية وذلك من خلال تعليقاتهم عبر مواقع"السوشيال ميديا".

ورصد"الفجر الفني" أبرز التعليقات عبر موقع التغريدات"تويتر".

قالت ياسمينا،"وسط زحمة الألبومات رامي صبري عامل أغنية اسمها"حياتي مش تمام" في حتة تانية خالص وعلى وضعها جدًا"، وقالت آخرى،:"أنا مش عارفة أسمع حاجة غير"حياتي مش تمام" دي خالص، وقالت ميرا،:"الأغنية دي بجد حوار"، وقالت هاجر،:"أغنية حياتي مش تمام فيها شئ لذيذ مش عارفة هو ايه بس الأغنية حلوة" وغيرهم الكثير.

أغنية "حياتي مش تمام"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر جلال الحمداوي، والكليب من رؤية عماد قاسم، والأغنية والكليب من إنتاج رامي، الشخصي R music production".

في سياق آخر يعيش الفنان رامي صبري، في انتعاشة فنية حيث تحقق أغانيه وكليباته نجاحات كبيرة ونسب مشاهدة عالية، كما ترفع جميع حفلاته الغنائية بمصر وبدول الخليج شعار"كامل العدد" وتنفذ جميع التذاكر بمجرد الإعلان عنها عبر مواقع السوشيال ميديا ومن قبل الجهة المنظمة لها.
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
الجمهور: "حياتي مش تمام" لرامي صبري أغنية بمليون ألبوم
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