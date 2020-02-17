يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة مصر للمقاصة اليوم NOW

تنطلق اليوم، الإثنين، مباراة جديدة من منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر التى انطلقت منافساتها أول أمس، عندما يستضيف طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة فى تمام الخامسة عصرًا على ملعب استاد بتروسبورت.





وتأهل الطلائع لهذا الدور عقب الفوز على دكرنس بهدف دون رد، فيما نجح مصر المقاصة فى تخطى عقبة فاركو بالفوز بنتيجة 0/2.





ويسعى طلائع الجيش بقيادة مدربه عبدالحميد بسيونى إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره فى البطولة، لتعويض إخفاقاته ونتائجه المتراجعة فى بطولة الدورى، حيث يحتل المركز الـ14 فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.





أما المقاصة بقيادة النيجيرى إيمانويل أمونيكى يأمل فى معرفة طريق الانتصارات وتحقيق أول فوز له مع الفريق بعد أن قاد الفريق الفيومى للتعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى أول مباراة يظهر بها فى الدورى المصرى.





ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.





بينما سيكون طريق الأهلى فى كأس مصر فرق إنبى والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون والمصرىو سماد أبوقير.





طلائع الجيش و مصر المقاصة الساعة 5 علي قناة 7







