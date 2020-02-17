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ضبط عاطل متهم بالنصب على راغبي السفر للخارج

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:28 م
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متهم
متهم
محمد رجب - دينا حسن
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تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف رؤوف، مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين راغبي السفر للخارج، من خلال منحهم مستندات سفر مزورة.

البداية، عندما وردت معلومات مؤكدة لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالاسكندرية، وأكدتها تحريات بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وله معلومات جنائية، سبق اتهامه في عدد3 قضايا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين.

المتهم زعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالدول العربية وإحضار عقود عمل وهمية لهم ممهورة بأختام مقلدة، وأوهمهم بتوفير فرص عمل لهم بتلك الدول.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق وقطاع الأمن الوطني والجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على 85 عقد عمل خالي البيانات، تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد، و6 نماذج تصديق على تفويض منسوب صدورها لوزارة خارجية إحدى الدول العربية مزورة.

كما ضبط بحوزته، 17 نموذج تأشيرات خالية البيانات منسوب صدورهم لإحدى الدول العربية "مزورة".

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وصحة ما ورد من معلومات وما توصلت إليه التحريات وقيامه باصطناع تلك المستندات والأختام مستخدمًا برامج عالية التقنية وطابعات ألوان من خلال تردده على أحد مقاهي الإنترنت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة أمرت بحبسة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
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