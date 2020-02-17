"بيطري المنيا" تكشف طبيعة الحيوان العاقر لـ14 طفلا

قال الدكتور محمد عثمان، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، إنه بالأمس تم الإبلاغ عن وجود حالات عقر جماعي بمركز ملوي بواسطة حيوان عاقر، وكان عدد الإصابة 14 حالة، وقام الأهالي بقتل هذا الحيوان، وتحركت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على جثة الحيوان وتبين بعد فحصه أنه كان كلب متوسط العمر وليس سلعوة كما تم تداوله عبر مواقع التواصل.





وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الاثنين، أن الكلب إذا كان مُصاب بالسعار يكون مختلط بكلاب أخرى في مجموعات، وتم تمشيط المكان تحسبًا لوجود حيوانات أخرى مخالطة للكلب أثناء فترة حضانة المرض، وقد ينتقل المرض منه لحيوانات أخرى، منوهًا بأنه تم شن حملة إعدامات لكلاب ضالة بهذه المنطقة تستمر لمدة 3 أيام تحسبًا لظهور حيوانات أخرى مصابة بالسعار.



