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حبس سائق لإتجاره في المخدرات بمنطقة الهرم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:25 م
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حشيش
حشيش
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سائق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإتجاره في المواد المخدرة، وحيازته ٥٠ فرش حشيش، بمنطقة الهرم، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وكشفت التحقيقات، عن أن السائق يتاجر في المواد المخدرة، ويروجها على عملائه بمنطقة الهرم، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، اتخذ مسكنه مكانًا لتخزين المضبوطات، وضبط بحوزته مبالغ مالية مقابل الإتجار.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، بورود معلومات أكدتها تحريات مباحث القسم، برئاسة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث القسم، عن قيام سائق، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي، مفتش مباحث الهرم، وضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على 50 فرش حشيش، وزنت 5 كيلوجرامات، وطبنجة معدلة، 3 طلقات خرطوش، هاتف محمول، مبلغ مالي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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