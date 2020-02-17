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فلاش باك.. هاني شاكر: "مقدرش أمنع محمد رمضان من الغناء"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:18 م
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هاني شاكر ومحمد رمضان
هاني شاكر ومحمد رمضان
الفجر الفنى
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أزمة جديدة تشعل الوسط الفني الآن، وهي منع مطربي المهرجانات من الغناء، أو إحياء حفلات غنائية، بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول غناء حسن شاكوش، وعمر كمال، في حفل عيد الحب باستاد القاهرة الدولي، وطالب الجمهور من هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية بالتدخل لوقف هذه المهزلة.

وبالفعل أصدر هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية قرارا بوقف غناء مطربي المهرحانات بما فيهم الفنان محمد رمضان من اقامة أي حفلات.

ولكن كان هاني شاكر، أكد في تصريح قديم له في حوار لمجلة روتانا أنه لا يحق له أن يمنع محمد رمان من الغناء، لأنه ينتمي لنقابة المهن التمثيلية التي تسمح للممثلين بالغناء لا يحق لنقابة المهن الموسيقية منعهم، فهل يتم استثناء محمد رمضان من هذا القرار هذه المرة أم أنه سيلجأ لقوانين النقابة التي ينتمي لها.

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