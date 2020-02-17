أبطال سلاح الشيش يتجمعون بالقاهرة للمنافسة في كأس العالم

تحتضن القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجارى أبطال العالم فى سلاح الشيش وذلك فى بطولة كأس العالم لسلاح الشيش مصر 2020 إحدى الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





ويتنافس فى هذه الجولة المؤهلة 200 لاعبا يمثلون 42 دولة من مختلف انحاء العالم من بينهم أبطال مصر.





وصرح عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح بأنه من ضمن الدول المشاركة فى البطولة الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وإيطاليا وفرنسا وكوريا وروسيا وكندا والبرازيل والارجنتين والصين التى وصلت للقاهرة بالفعل وأوكرانيا وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال وسلوفاكيا وتايلاند والمجر واستراليا والتشيك وقبرص واليونان والدنمارك وجورجيا وبولندا وبلجيكا والنمسا وهونج كونج وفنزويلا وغيرها من الدول.





وقال إن هناك أربع دول عربية أيضا مشاركة فى البطولة وهى مصر البلد المضيف وتونس والكويت والجزائر.





وأضاف قائلا أن المنافسات ستقام جميعها بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى فردي وفرق.



