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مدير تطوير العشوائيات عن مشاركتهم بالمنتدى الحضري: كنا رافعين راسنا وسط الناس

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:22 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مصر عرضت تجربتها في ملف تطوير العشوائيات في المنتدى الحضري العالمي، لافتا إلى أن مصر شاركت من قبل في المنتدى.

وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر لأول مرة تعرض تجربتها في المنتدى، معقبا: "روحنا بقلب جامد نتكلم عن تجربتنا، ونتائجها"، لافتًا إلى أن التجربة المصرية أبهرت حضور المنتدى.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن ما حققته مصر في ملف تطوير العشوائيات لم تحققه أي دولة أخرى، معلقا: "كنا رافعين راسنا وسط الناس".
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الكلمات المفتاحية

تطوير العشوائيات تجربة مصر المنتدى الحضري أبوظبي

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