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تأجيل دعوى الطيار "أبو اليسر" ضد "محمد رمضان" لـ26 فبراير

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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أجلت المحكمة الاقتصادية، دعوى الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض عن الأضرار التي لحقت به، لجلسة الأربعاء 26 فبراير، لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

قيدت الدعوي برقم 119 لسنة 2020، وطالب فيها بتعويض 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية، والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان، وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها: "إنها تجربة لقيادة الطائرة".

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أطلق عليها: "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، "كابتن" طائرة إحدى شركات الطيران لإحالتهما للتحقيق.

واتهم البلاغ المقيد برقم ٨٨٤٧ لسنة ٢٠٢٠، عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، ما يعرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

كما قام بعمل من أعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها، ما أضر بسمعة الطيران المدني المصري، وجعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو تضع مصر في أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني، وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدني واقتصاد الدولة المصرية.
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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان المحكمة الاقتصادية الفجر الطيار أبو اليسر

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