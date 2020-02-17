Advertisements
Advertisements
Advertisements

٢٠ فبراير.. آداب عين شمس تُطلق مبادرة كيف تختار مسار حياتك

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالقاهرة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، ومجلس الشباب المصري للتنمية، مبادرة بعنوان: "كيف تختار مسار حياتك".

تقام هذه المباردة تحت رعاية كلًا من: "الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، والدكنورة نهلة أمين رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، وهشام عبد المنعم مدير مركز النيل للإعلام".

ومن المقرر أن تنطلق المبادرة بأولى فعالياتها "فن صناعة الماركة الشخصية ورحلة اكتشاف الذات"، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، الخميس الموافق 20 فبراير 2020، بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب في الجامعة. 

وأكد الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الكلية حريصة على إطلاق العديد من المبادرات النوعية والمختلفة، التي تشمل العديد من المجالات سواء تثقيفية أو توعوية أو تنموية وغيرها،

وأشار إلى أن إطلاق هذه المبادرات من أجل تثقيف وتنمية قدرات الشباب الذين يمثلون 40% من قوام الدولة المصرية، بالإضافة إلى أنهم الطاقة والركيزة الأولى التي تبني مجد الأمم ومستقبلها كما كانوا بُناة مجدها وحضارتها، موضحًا أن المبادرة تستهدف تأهيل (100 ) شاب وفتاة لسوق العمل.

وأوضح أن المبادرة تشمل مجموعة من الورش والمحاضرات تتمثل في ورشة عمل عن دراسة احتياجات الشباب لسوق العمل، ومحاضرات عن الشباب المصري، نصف الحاضر وكل المستقبل، وأهمية تمكين الشباب للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان:"كيف تصنع ماركتك الشخصية"، وأخيرًا خطوة على الطريق.

ويحاضر في المبادرة كلًا من: اللواء دكتور أشرف النحاس عضو المكتب الاستشاري لوزير الداخلية سابقًا وأستاذ بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمد خليل أستاذ علم النفس بكلية الآداب – جامعة عين شمس، والدكتورة نهلة أمين رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، والدكتور شريف الطحان رئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة، 

كما يحاضر الدكتور محمد حبيب المستشار الإعلامي لأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، وأخيرًا الدكتورة هند عبد العظيم، مدرس علم نفس بكلية الآداب – جامعة عين شمس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كلية أداب عين شمس عين شمس الفجر التعليم

أخبار تهمك

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من فايلر للاعبي الأهلي في رحلة الإمارات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إيفونا يبعث برسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رسالة مهمة من "الصحة" للمصريين عن المصاب بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة سانتياجو برنابيو تشعل ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح ورفيقيه

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نادية الجندي تتعرض للسرقة في بيروت

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 3 ساعات

السوبر المصري.. نبأ سار للجماهير البيضاء قبل موقعة الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تحذر المصريين من الكمامات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "العائدون من بلد كورونا".. ماذا فعلت "الصحة" مع المصريين في مطروح؟

منذ حوالي 3 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 19 ساعة

بديل سواريز يكلف برشلونة إثنين من نجومه

منذ ساعتين و 40 دقيقة

لويس سواريز يصدم برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"طب عين شمس" تقفز 50 موقعا في التصنيف العالمي

السبت.. جامعة أسوان تنظم مؤتمرا للمبادرات الطلابية للتنمية المستدامة 2030

22 جامعة تشارك في تصفيات "رالي" للسيارات الكهربائية (صور)

إعلام عين شمس ينظم ورشة عمل عن "تسويق الحملات الإعلانية"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:06 م

لويس سواريز يصدم برشلونة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

10:50 ص

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

10:04 ص

أزمة سانتياجو برنابيو تشعل ريال مدريد

12:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status