٢٠ فبراير.. آداب عين شمس تُطلق مبادرة كيف تختار مسار حياتك

تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالقاهرة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، ومجلس الشباب المصري للتنمية، مبادرة بعنوان: "كيف تختار مسار حياتك".





تقام هذه المباردة تحت رعاية كلًا من: "الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، والدكنورة نهلة أمين رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، وهشام عبد المنعم مدير مركز النيل للإعلام".





ومن المقرر أن تنطلق المبادرة بأولى فعالياتها "فن صناعة الماركة الشخصية ورحلة اكتشاف الذات"، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، الخميس الموافق 20 فبراير 2020، بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب في الجامعة.



وأكد الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الكلية حريصة على إطلاق العديد من المبادرات النوعية والمختلفة، التي تشمل العديد من المجالات سواء تثقيفية أو توعوية أو تنموية وغيرها،





وأشار إلى أن إطلاق هذه المبادرات من أجل تثقيف وتنمية قدرات الشباب الذين يمثلون 40% من قوام الدولة المصرية، بالإضافة إلى أنهم الطاقة والركيزة الأولى التي تبني مجد الأمم ومستقبلها كما كانوا بُناة مجدها وحضارتها، موضحًا أن المبادرة تستهدف تأهيل (100 ) شاب وفتاة لسوق العمل.

وأوضح أن المبادرة تشمل مجموعة من الورش والمحاضرات تتمثل في ورشة عمل عن دراسة احتياجات الشباب لسوق العمل، ومحاضرات عن الشباب المصري، نصف الحاضر وكل المستقبل، وأهمية تمكين الشباب للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان:"كيف تصنع ماركتك الشخصية"، وأخيرًا خطوة على الطريق.

ويحاضر في المبادرة كلًا من: اللواء دكتور أشرف النحاس عضو المكتب الاستشاري لوزير الداخلية سابقًا وأستاذ بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمد خليل أستاذ علم النفس بكلية الآداب – جامعة عين شمس، والدكتورة نهلة أمين رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، والدكتور شريف الطحان رئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة،



