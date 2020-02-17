أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-2-2020 في السوق المحلي

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-2 2020 حالة من الاستقرار فى الأسواق، حيث سجل سعر الدواجن من المزرعة 28 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32 - 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة .

سجل سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 10-11 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 36.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42 جنيها.