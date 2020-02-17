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أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-2-2020 في السوق المحلي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:16 م
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اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
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شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-2 2020 حالة من الاستقرار فى الأسواق، حيث سجل سعر الدواجن من المزرعة 28 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32 - 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة .
 
سجل سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 10-11 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 36.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42 جنيها.
 
 
 
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