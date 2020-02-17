Advertisements
Advertisements
Advertisements

كرة خاصة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:15 م
Advertisements
كرة السوبر
كرة السوبر
محمد جمال
Advertisements
تجري تجهيزات مباراة السوبر المصري الأخيرة، والمقرر إقامته يوم الخميس، 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات بين الأهلي والزمالك. 

وتسلم الاتحاد المصري لكرة القدم من إحدى الشركات العالمية كرة تم إنتاجها خصيصا للمباراة.
 
وصرح محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على السوبر وملف التعاقد مع تلك الشركة أن كرة مباراة السوبر هي نفسها التي تستخدم في مباريات الدوري الأسباني ، وقد طبع على كرة المباراة شعارات ناديي الأهلي والزمالك وبطولة السوبر.

كان الاتفاق قد تم على الكرة الجديدة في جلسة التفاوض الأخيرة التي حضرها أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوا اللجنة وحمادة زاهر مدير التسويق ممثلين عن الاتحاد المصري مع الشركة العالمية في زيارتهم الأخيرة إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يتسلم اليوم طرفا مباراة السوبر النسخ الخاصة بكل منهما من كرة البطولة، فيما تم الاتفاق مع الشركة أيضا على مزيد من الكرات الشهر المقبل لتوزيعها على كافة أندية الممتاز واعتمادها ككرة رسمية لمباريات الدوري اعتبارا من الدور الثاني والأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر إضافة إلى الملابس الجديدة الخاصة بالحكام حسب الاتفاق الجديد مع الشركة.  

وتشهد أبو ظبي الكشف عن الكرة الجديدة قبل مباراة السوبر ، حيث ستقام بها المباراة الاستعراضية بين عدد من النجوم القدامى لفريقي الأهلي والزمالك بالصالة المغطاة بنادي الجزيرة يوم الأربعاء المقبل والتي دعي لمتابعتها 500 مشجع من كل فريق لتوطيد العلاقات الطيبة بين جماهير الناديين قبل الحدث الكبير الذي ينتظره الجميع يوم الخميس المقبل.

Advertisements

أخبار تهمك

بديل سواريز يكلف برشلونة إثنين من نجومه

منذ ساعتين و 40 دقيقة

لويس سواريز يصدم برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تحذر المصريين من الكمامات

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مهمة من "الصحة" للمصريين عن المصاب بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. نادية الجندي تتعرض للسرقة في بيروت

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة سانتياجو برنابيو تشعل ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

السوبر المصري.. نبأ سار للجماهير البيضاء قبل موقعة الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. إيفونا يبعث برسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من فايلر للاعبي الأهلي في رحلة الإمارات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح ورفيقيه

منذ ساعة الا ربع

عاجل| "العائدون من بلد كورونا".. ماذا فعلت "الصحة" مع المصريين في مطروح؟

منذ حوالي 3 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:06 م

لويس سواريز يصدم برشلونة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

10:50 ص

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

10:04 ص

أزمة سانتياجو برنابيو تشعل ريال مدريد

12:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status