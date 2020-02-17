



وجاء ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، ضمن فعاليات مشروع "اعرف بلدك"، والذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من 14-20 فبراير الجاري، بحضور منسقي مكاتب الإعاقة بالمحافظات، وممثلي مكتب ذوى القدرات والهمم بالوزارة الدكتور وليد رجب والدكتور محمد عبدالستار.



ويهدف مشروع "اعرف بلدك" الذي يتم تنفيذه سنويًا إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمختلف المدن السياحية.



ويشارك في فعاليات الفوج ذوي القدرات والهمم من محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب سيناء، شمال سيناء، المنيا، أسيوط، بني سويف، الفيوم، مطروح، الدقهلية، أسيوط، بورسعيد، الشرقية، السويس، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، قنا، الإسماعيلية، البحر الأحمر، سوهاج.





كما يشارك ممثلو كافة الإعاقات (الحركية - الصم والبكم - الذهنية - المكفوفين - ضعاف البصر - قصار القامة).



وسيتم تقسيم المشاركين إلى قسمين، قسم يبدأ البرنامج بالأقصر بينما الآخر يبدأ برنامجه بأسوان ويتم التبادل بعد ثلاثة أيام وسيزور المشاركين في الأقصر البر الشرقي (معبد الكرنك - معبد الأقصر - متحف الأقصر)، البر الغربي (معبد حتشبسوت، جزيرة الموز، معبد هابو، وأدى الملوك)، و "الصوت والضوء، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحي.





بينما سيزور المشاركون في أسوان (متحف النوبة، السد العالي، المسلة الناقصة، جزيرة النباتات، معبد فيلة، القرية النوبية)، علاوة على الجولات الحرة.

نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير، مكتب ذوي القدرات والهمم، رحلة إلى الأقصر وأسوان بمشاركة 500 من ذوي القدرات والهمم.