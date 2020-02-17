بعد انتهاء الحجر.. العائدون من بؤرة كورونا: السيسي خاف علينا

وزيرة الصحة: مصر لا تنسى أبنائها في الداخل والخارج



وزيرة الصحة للفريق الطبي: "أعطيتم للعالم درسًا في التعامل مع الأحداث الكبرى وكنتم على قدر الحدث"



وزيرة الصحة: تم تخصيص 9 أتوبيسات لإجلاء العائدين إلى منازلهم



أشاد العائدون من مدينة ووهان الصينية بالخدمات الطبية وغير الطبية التي حظوا بها خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحي، معربين عن فخرهم بمصريتهم وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عودتهم لبلدهم خوفًا عليهم.

كما أشادوا بروح التعاون التي لمسوها من الفريق الطبي خلال فترة عزلهم، مؤكدين أن جميع الفرق الطبية كانت عين تسهر على خدمتهم ولم يدخروا أي جهد في سبيل راحتهم وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.



