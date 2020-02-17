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حساب المواطن: هكذا يمكنك الاستعلام عن مبلغ استحقاق الدعم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:59 ص
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بوابة الفجر
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أكد حساب المواطن أنه يمكن للمستفيدين معرفة قيمة الاستحقاق عبر ستخدام رابط حاسبة الدعم التقديرية، ومن خلال الضغط على هذا اللينك

وبدء حساب المواطن استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 27 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

وأودع حساب المواطن الشهر الماضي، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، بينما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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