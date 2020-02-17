حساب المواطن: هكذا يمكنك الاستعلام عن مبلغ استحقاق الدعم

أكد حساب المواطن أنه يمكن للمستفيدين معرفة قيمة الاستحقاق عبر ستخدام رابط حاسبة الدعم التقديرية، ومن خلال الضغط على هذا اللينك





وبدء حساب المواطن استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 27 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.





وأودع حساب المواطن الشهر الماضي، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال.



