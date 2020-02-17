مسئول صحي صيني: فيروس كورونا الجديد يمكن الوقاية منه وعلاجه

صرح مسؤول من اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، بأن فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 1700 شخص في البلاد "يمكن الوقاية منه وعلاجه".

صرح مسؤول من اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، بأن فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 1700 شخص في البلاد "يمكن الوقاية منه وعلاجه".