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مسئول صحي صيني: فيروس كورونا الجديد يمكن الوقاية منه وعلاجه

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:34 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح مسؤول من اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، بأن فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 1700 شخص في البلاد "يمكن الوقاية منه وعلاجه".

وقالت جوه يان هونج، المشرفة على إدارة المستشفى في اللجنة الوطنية الصحية، في مؤتمر صحفي يومي، إن نسبة المرضى المصابين بمركز تفشي الفيروس في ووهان والذين يعانون من أمراض خطيرة قد انخفضت إلى 18٪ الآن من 38٪ في البداية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت الصين، عن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 1765 حالة، وكشفت سلطات إقليم هوبي في الصين، عن تسجيل 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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