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سعر اليورو يواصل انخفاضه لليوم الثاني على التوالي
الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:49 ص
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واصل سعر اليورو اليوم الاثنين 17-2-2020 انخفاضه لليوم الثاني على التوالي حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.89 جنيه للشراء، و 17.03 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم فى بعض البنوك على النحو التالي:
سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 16.90 جنيه للشراء، و17.01 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.89 جنيه للشراء،17.03 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.89جنيه للشراء، و17.03 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.89 جنيه للشراء، و17.17جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.86 جنيه للشراء، و17.00 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 16.93 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 16.85 جنيه للشراء، و17.01 جنيه للبيع.
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