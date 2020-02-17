سعر اليورو يواصل انخفاضه لليوم الثاني على التوالي

واصل سعر اليورو اليوم الاثنين 17-2-2020 انخفاضه لليوم الثاني على التوالي حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 16.89 جنيه للشراء، و 17.03 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم فى بعض البنوك على النحو التالي:





سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 16.90 جنيه للشراء، و 17.01 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.89 جنيه للشراء، 17.03 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.89جنيه للشراء، و 17.03 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.89 جنيه للشراء، و 17.17جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.86 جنيه للشراء، و 17.00 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 16.93 جنيه للشراء، و 17.07 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 16.85 جنيه للشراء، و 17.01 جنيه للبيع.



