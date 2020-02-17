Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة لايف.. بث مباشر مباراة ميلان وتورينو لايف اليوم 17/02/2020 الدوري الإيطالي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 
يحل تورينو ضيفا ثقيلا على ميلان فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الإثنين على ملعب "سان سيرو" في ختام مواجهات الجولة الـ 24 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

ويدخل ميلان اللقاء وهو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد تورينو في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة ميلان ضد تورينو في الدوري الإيطالي
 
ويسعى ميلان لتحقيق الفوز في لقاء اليوم بعد أن تعرض لخسارة ثقيلة أمام غريمه التقليدي انتر ميلان فى الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، رغم تقدمه في الشوط الأول بهدفين دون رد، ومن بعدها تعادل على ملعبه أمام يوفنتوس 1-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

ويعتمد ميلان في لقاء اليوم على مهاجمه السويدى المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش والذى سجل هدفا وصنع آخر في مواجهة الانتر الأخيرة، فيما سيكون المهاجم أندريا بيلوتى والذى سجل 8 أهداف حتى الآن في الدورى الإيطالى ورقة تورينو الرابحة فى لقاء اليوم.
ميلان و تورينو الساعة 9.45 علي قناة 4
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. إيفونا يبعث برسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رسالة مهمة من "الصحة" للمصريين عن المصاب بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة ليفربول في أهم صفقاته

منذ أقل من ساعة

نجم ريال مدريد الجديد يظهر في مدرجات سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من ساعة

عضو الزمالك يغازل أليو ديانج

منذ أقل من ساعتين

تحذير شديد اللهجة من هاني شاكر بشأن مطربي المهرجانات

منذ حوالي 4 ساعات

السوبر المصري.. نبأ سار للجماهير البيضاء قبل موقعة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

منذ أقل من ساعة

بديل سواريز يكلف برشلونة إثنين من نجومه

منذ أقل من ساعة

صدمة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تحذر المصريين من الكمامات

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. قائمة الأهلي لمباراة الزمالك.. عودة رمضان واستبعاد المغضوب عليه

منذ 43 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:50 ص

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

بديل سواريز يكلف برشلونة إثنين من نجومه

11:21 ص

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

10:04 ص

زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

11:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status