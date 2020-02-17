كورة لايف.. بث مباشر مباراة ميلان وتورينو لايف اليوم 17/02/2020 الدوري الإيطالي





يحل تورينو ضيفا ثقيلا على ميلان فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الإثنين على ملعب "سان سيرو" في ختام مواجهات الجولة الـ 24 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".





ويدخل ميلان اللقاء وهو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد تورينو في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.





موعد مباراة ميلان ضد تورينو في الدوري الإيطالي

ويسعى ميلان لتحقيق الفوز في لقاء اليوم بعد أن تعرض لخسارة ثقيلة أمام غريمه التقليدي انتر ميلان فى الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، رغم تقدمه في الشوط الأول بهدفين دون رد، ومن بعدها تعادل على ملعبه أمام يوفنتوس 1-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.





ويعتمد ميلان في لقاء اليوم على مهاجمه السويدى المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش والذى سجل هدفا وصنع آخر في مواجهة الانتر الأخيرة، فيما سيكون المهاجم أندريا بيلوتى والذى سجل 8 أهداف حتى الآن في الدورى الإيطالى ورقة تورينو الرابحة فى لقاء اليوم.

ميلان و تورينو الساعة 9.45 علي قناة 4