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بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ميلان ضد تورينو في الدوري الإيطالي اليوم 17/02/2020

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:59 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ويسعى ميلان لتحقيق الفوز في لقاء اليوم بعد أن تعرض لخسارة ثقيلة أمام غريمه التقليدي انتر ميلان فى الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، رغم تقدمه في الشوط الأول بهدفين دون رد، ومن بعدها تعادل على ملعبه أمام يوفنتوس 1-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

ويعتمد ميلان في لقاء اليوم على مهاجمه السويدى المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش والذى سجل هدفا وصنع آخر في مواجهة الانتر الأخيرة، فيما سيكون المهاجم أندريا بيلوتى والذى سجل 8 أهداف حتى الآن في الدورى الإيطالى ورقة تورينو الرابحة فى لقاء اليوم.

 يستضيف نادي إيه سي ميلان فريق تورينو يوم الأثنين القادم على ملعب سان سيرو في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي:
تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي:
beIN Sports HD 4
SuperSport 9 / HD
Premier Sports 1 HD
C More Fotball

ميلان و تورينو الساعة 9.45 علي قناة 4
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