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اليابان تؤكد إصابة 99 شخصا إضافيا بـ"كورونا" على متن السفينة السياحية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:30 ص
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السفينة السياحية
السفينة السياحية
وكالات
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أكدت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، إصابة 99 شخصًا إضافيًا بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي ليرتفع عدد المصابين إلى 454، وفقًا لقناة العربية.

 

وأصيب 40 أمريكيًا كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسيس" في اليابان بفيروس كورونا.

 

وحذرت وزارة الصحة اليابانية، من تفشي الفيروس، داعية السكان إلى تجنب الحشود والتجمعات غير الضرورية.

 

وقامت سفينة "دايموند برنسيس"، برحلة سياحية مع توقف في محطات عدة في آسيا عندما سجلت إصابة أحد ركابها عقب نزوله في هونغ كونغ، بفيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان وسط الصين.

 

وكانت السلطات اليابانية، قد فرضت الحجر الصحي، على هذه السفينة في ميناء يوكوهاما الياباني، بينما أنزل المصابون من السفينة، ونقلوا إلى مستشفيات يابانية مجهزة خصوصا لمكافحة الفيروس.

 

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فيروس كورونا دايموند برنسيس اليابان السفينة السياحية إصابة 99 شخص

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