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سفير اليابان بالقاهرة: نسعى لزيادة أعداد السائحين إلى مصر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال سفير دولة اليابان بالقاهرة، ماساكي نوكي، إن مصر تعد أحد المقاصد السياحية الهامة التي تسعى اليابان إلى تنظيم رحلات سياحية إليها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفير بمقر الوزارة في الزمالك، والتي شهده مدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"الجايكا" في الشرق الأوسط وأوروبا، والوفد المرافق لهما.

وبحث الجانبان آليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، وزيادة عدد السائحين اليابانيين إلى مصر.

وأكد السفير أن السائح الياباني لديه شغف واهتمام كبيرين بالسياحة الثقافية، وزيارة الأماكن الأثرية عامة وفي مصر خاصة.

وأضاف أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الوزارة في الفترة المقبلة لزيادة أعداد السائحين اليابانيين، خصيصًا مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير نهايات 2020.
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الكلمات المفتاحية

اليابان الفجر الصين السياحة السفير الياباني

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