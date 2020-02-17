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السوبر المصري.. نبأ سار للجماهير البيضاء قبل موقعة الأهلي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:52 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقت جماهير الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أعلن نجم الفريق جاهزيته للمشاركة في مباراة السوبر المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي .

وأكد محمود عبد الرازق " شيكابالا " جاهزيته للمباراة المرتقبة التي سوف تحدد بطل السوبر المصري للعام الجديد 2020 حيث يدخل الزمالك المباراة بصفته حامل لقب كأس مصر وسيخوضها الأهلي بصفته حامل لقب بطولة الدوري الموسم المنصرم.

وخاض شيكابالا المباراة الودية التي جمعت فريقه يوم أمس بنادي جولدي الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة وإنتهت بفوز المارد الأبيض بهدفين مقابل هدف عن طريق كابونجو كاسونجو في الدقيقة 17 ومصطفى فتحي في الدقيقة 28 فيما سجل ماكيدشو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 37 .

ولُعبت مباراة الامس من 50 دقيقة فقط بعد أن إتفق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء مع مدرب جولدي على زمنها لتجنب الإجهاد قبل السفر اليوم الإثنين إلى الإمارات .

وكان شيكابالا قد غاب عن لقاء الزمالك ضد الترجي يوم الجمعة الماضي في لقاء كأس السوبر الإفريقي الذي حسمه المارد الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف لكنه أصبح متاح للمشاركة في السوبر المصري .

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الكلمات المفتاحية

السوبر المصري الزمالك الترجي الاهلي والزمالك الإمارات

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