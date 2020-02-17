عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

"برودة، انخفاض الحرارة، شبورة، أمطار"، الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل وكواليس جديدة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة.





وتستعرض " الفجر " في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس ودرجات الحرارة:





أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا، أعلنت خلاله كواليس حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا من اليوم والي الاربعاء، ومن المتوقع أن الأيام المقبلة تشهد انخفاض حاد في درجات الحرارة، لتكون أقل من المعادلات الطبيعية.





حالة الطقس.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الاثنين



أخبار الطقس.. انخفاض الحرارة حتى الأربعاء المقبل وحقيقة سقوط أمطار



تقل فرص سقوط الأمطار.





الأرصاد الجوية.. درجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في مدن ومحافظات مصر، أكد خبراء الطقس، أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة 18 والصغرى 13، الوجه البحري العظمى 18 والصغرى 12، السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 والصغرى 12، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 18 والصغرى 12، جنوب سيناء والغردقة العظمى 23 والصغرى 13، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 09، وجنوب الصعيد العظمى 24 والصغرى 11.



هيئة الأرصاد الجوية.. درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات الجمهورية غدا الثلاثاء، أعلن خبراء الأرصاد الجوية، انخفاضها حيث تشهد القاهرة الكبرى العظمى 17 والصغرى 12، الوجه البحري العظمى 18 والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 والصغرى 12، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 17 والصغرى 12، جنوب سيناء والغردقة العظمى 22 والصغرى 13، شمال الصعيد العظمى 19 والصغرى 09، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 11.



وأضحت أن يشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلًا، مع سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية وخفيفة على القاهرة، لكنها ستزيد يومي الثلاثاء والأربعاء، وتصل حتى شمال الصعيد.وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عدم استقرار حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يبدأ التحسن تدريجيًا من صباح الخميس المقبل، و