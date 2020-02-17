Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:37 م
Advertisements
شبورة مائية - حالة الطقس في مصر
شبورة مائية - حالة الطقس في مصر
مارينا بشارة
Advertisements
"برودة، انخفاض الحرارة، شبورة، أمطار"، الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل وكواليس جديدة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس ودرجات الحرارة:

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا، أعلنت خلاله كواليس حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا من اليوم والي الاربعاء، ومن المتوقع أن الأيام المقبلة تشهد انخفاض حاد في درجات الحرارة، لتكون أقل من المعادلات الطبيعية.

حالة الطقس.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الاثنين
وأضحت أن يشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلًا، مع سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية وخفيفة على القاهرة، لكنها ستزيد يومي الثلاثاء والأربعاء، وتصل حتى شمال الصعيد.

أخبار الطقس.. انخفاض الحرارة حتى الأربعاء المقبل وحقيقة سقوط أمطار
وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عدم استقرار حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يبدأ التحسن تدريجيًا من صباح الخميس المقبل، وتقل فرص سقوط الأمطار.

الأرصاد الجوية.. درجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في مدن ومحافظات مصر، أكد خبراء الطقس، أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة 18 والصغرى 13، الوجه البحري العظمى 18 والصغرى 12، السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 والصغرى 12، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 18 والصغرى 12، جنوب سيناء والغردقة العظمى 23 والصغرى 13، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 09، وجنوب الصعيد العظمى 24 والصغرى 11.

هيئة الأرصاد الجوية.. درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر
وعن درجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات الجمهورية غدا الثلاثاء، أعلن خبراء الأرصاد الجوية، انخفاضها حيث تشهد القاهرة الكبرى العظمى 17 والصغرى 12، الوجه البحري العظمى 18 والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 والصغرى 12، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 17 والصغرى 12، جنوب سيناء والغردقة العظمى 22 والصغرى 13، شمال الصعيد العظمى 19 والصغرى 09، وجنوب الصعيد العظمى 23 والصغرى 11.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس حالة الطقس الارصاد الجوية اخبار طقس اليوم اخبار الطقس

أخبار تهمك

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

منذ أقل من ساعة

أول قرار من فايلر للاعبي الأهلي في رحلة الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة تركي آل الشيخ لـ"ميدو" بسبب عبد الله السعيد (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 10 ساعات

فيجو يتحدث عن ميزة زيدان.. ويتوقع الفائز بالكلاسيكو ودوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تفاصيل إصابة رامي عياش بالسرطان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تحذر المصريين من الكمامات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ليفربول يرفض استبدال محمد صلاح

منذ 37 دقيقة

زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

منذ حوالي 5 ساعات

فضيحة جديدة تهدد برشلونة

منذ ساعة

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يستقر على بديل سواريز

منذ أقل من ساعتين

لويس سواريز يصدم برشلونة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. "الأرصاد" تعلن توقعات حالة الطقس غدا

وادعا 2018.. "الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن طقس أول أيام 2019

حالة الطقس ودرجات الحرارة.. ما لا تعرفه عن طقس الكريسماس

"الأرصاد" تطمئن سكان القاهرة.. وتؤكد انحصار الأمطار في هذه المناطق

مائل للبرودة.. تفاصيل حالة الطقس الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة بمعدل درجتين (بيان بحالة الطقس)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:01 م

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

06:18 ص

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

01:10 م

عاجل.. ليفربول يرفض استبدال محمد صلاح

03:21 م

بسبب الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك ضد نجوم السوشيال ميديا

02:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status