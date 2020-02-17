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تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة السوبر المصري

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:47 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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يبحث عشاق الكرة المصري عن تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة السوبر الذي سيجمع بين قطبي الكرة الأهلي ضد الزمالك يوم الخميس المقبل الموافق العشرين من شهر فبراير .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على تردد قناة أبوظبي الرياضية بالإضافة إلى ظروف المباراة التي من المنتظر أن تكون قوية بين الفريقين الأكثر شعبية في القارة السمراء .

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي : نايل سات .

التردد : 11804 .

إستقطاب : أفقي .

معدل الترميز : 27500 .

وكانت القناة قد أعلنت في سابقة تعتبر الأولى من نوعها إتاحة للمشاهد إختيار المعلق الذي يرغب في مشاهدة المباراة بتعليقه بعد أن وضعت لها أربعة معلقين وهم علي سعيد الكعبي وفارس عوض بالإضافة إلى عصام عبده فيما تم تخصيص قناة بمعلقين أجانب .

وتعتبر تلك المرة هي الأولى التي يكون فيها التعليق على السوبر المصري بلغة غير العربية كواحدة من المفاجأت التي أشار إليها الإعلامي الكبير ورئيس قناة أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي .

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