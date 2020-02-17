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قطاع البنوك التجارية يقود مؤشرسوق البحرين للصعود بمستهل التعاملات
الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:44 ص
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالى
إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% رابحا 2.43 نقطة ليصل إلى مستوى 1664.30 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ، وجرت التداولات بسوق البحرين بمستهل التعاملات علي عدد 1.2 سهم بقيمة 258.9 ألف دينار.
وعلي مستوي أاء القطاعات بسوق البحرين المالي اليوم ، فقد قاد قطاع البنوك التجارية كل الإرتفاعات بنسبة نمو 6.79% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.55% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.45%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25% ، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.
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