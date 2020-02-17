قطاع البنوك التجارية يقود مؤشرسوق البحرين للصعود بمستهل التعاملات





سوق البحرين المالى





إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% رابحا 2.43 نقطة ليصل إلى مستوى 1664.30 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ، وجرت التداولات بسوق البحرين بمستهل التعاملات علي عدد 1.2 سهم بقيمة 258.9 ألف دينار.