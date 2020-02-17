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سوق دبي المالي يتزين بالأخضر مع بداية تعاملات اليوم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:20 ص
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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 سوق دبى المالى

إستهل سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علب ارتفاع ، حيث صعد المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.69% رابحا 18.79 نقطة ليصل إلى مستوى 2753.53 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها أسهم إعمار، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي اليوم 66.3 مليون سهم محققة ما قيمته 42.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 878 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 23 سهما، وانخفضت 3 أسهم، واستقرت 5 أسهم.
 
وارتفعت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.93%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الخدمات وحيدا بنسبة 0.75%.

 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ، بسوق دبي ، سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 14.58%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 9.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.07%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.56%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 27.1 مليون ورقة بقيمة 5.6 مليون درهم.
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