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إخلاء سبيل صاحب شركة أدوية مجهولة في عين شمس

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:37 ص
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محكمة
محكمة
نسمة رمضان
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قررت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل صاحب شركة، لترويجه أدوية مجهولة المصدر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمنطقة عين شمس.

وتعود البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بقيام أحد أصحاب الشركات بترويج أدوية مستوردة مجهولة المصدر، ونشر مشاركاتها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبإجراء التحريات تبين أنه على ذمة 4 قضايا أخرى "تبديد، تموين، مصنفات فنية".

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته 432 عبوة أدوية عبارة عن "منشطات، مسكنات، فيتامينات "مجهولة المصدر، وهاتف محمول اتضح فيه مشاركات ومراسلات بينه وبين آخرين لبيع الأدوية المهربة".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة، ونشاطه الغير قانوني، وإنشائه صفحة على موقع "فيسبوك"، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتحفظ علي المضبوطات.
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