فايزة واصف تسخر من مذيعات ماسبيرو: الراقصات بيهتموا بأنفسهن أكثر منكن

أكدت الإعلامية فايزة واصف، مقدمة برنامج حياتي بـماسبيرو، أنه لا يوجد وجه للمقارنة بين حال ماسبيرو الآن وسابقًا.





وسخرت فايزة واصف، خلال حوارها مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، من أزياء بعض الإعلاميات، قائلة: "والله بتخض، أشوف البنات لابسين سورية، يابنتي أنتي طلعتي نزلتي موظفة في الدولة لية لابسة سوارية، ما كلنا عندنا سوارية، بس السوارية نلبسه في الفرح مش في الشغل".



