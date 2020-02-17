"التضامن": 3 مليون زيارة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية

قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن الدولة المصرية وضعت خطة للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية منذ 2015، حيث تم وضع استراتيجية قومية للحد من الزيادة السكانية تشترك فيها كل المؤسسات.





وأشار "العقبي"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن دور الوزارة داخل الاستراتيجية محدد بعدة عناصر، منها استغلال طاقات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والتوعية بخطورة الزيادة السكانية في المناطق الأكثر فقرا.



