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"التضامن": 3 مليون زيارة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية
الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:35 ص
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هدى عبدالرازق
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قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن الدولة المصرية وضعت خطة للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية منذ 2015، حيث تم وضع استراتيجية قومية للحد من الزيادة السكانية تشترك فيها كل المؤسسات.
وأشار "العقبي"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن دور الوزارة داخل الاستراتيجية محدد بعدة عناصر، منها استغلال طاقات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والتوعية بخطورة الزيادة السكانية في المناطق الأكثر فقرا.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التضامن، أن دورهم في الاستراتيجية تم تحويله إلى خطة عمل ومبادرة "2 كفاية"، والتي تستهدف مليون و200 سيدة، وسيمتد إلى 2 مليون سيدة، وهن السيدات اللاتي يحصلن على دعم تكافل وكرامة، منوها بأن هناك أكثر من 2400 رائدة ريفية، فضلا عن المتطوعين يشاركون في المبادرة، حيث قاموا بنحو 3 مليون زيارة لتلك الأسر.
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