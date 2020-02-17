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مارك زوكربيرج يدعو مرة أخرى إلى تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى حتى لو كان له تأثير على شركته

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:17 ص
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مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
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كتب مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مقالة افتتاحية نشرت في صحيفة فاينانشال تايمز، يدعو مرة أخرى إلى مزيد من التنظيم لشركات التكنولوجيا الكبرى، حتى لو كان له تأثير على شركته، وفقًا لتقرير MarketWatch

سبق وأن طالب زوكربيرج بمزيد من التنظيم الحكومي لشركات الإنترنت الكبرى، وكرر حججه لصالح القوانين التي تغطي أربعة مجالات رئيسية: الانتخابات، والمحتوى الضار، والخصوصية، ونقل البيانات. 

وقال "لا أعتقد أن الشركات الخاصة يجب أن تتخذ الكثير من القرارات بمفردها عندما تتطرق إلى القيم الديمقراطية الأساسية" ، مضيفًا "علينا الموازنة بين تشجيع الابتكار والبحث ضد حماية خصوصية الناس وأمنهم".

حذر زوكربيرج من أن التنظيم قد يكون له "عواقب غير مقصودة ، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي لا يمكنها القيام بتحليل البيانات المتطورة والتسويق من تلقاء نفسها ...."

تحدث زوكربيرج خلال تواجده في ميونيخ، عن نوع اللوائح التي تصورها: "يوجد الآن إطاران أعتقد أنهما لدى الناس للصناعات القائمة - هناك مثل الصحف ووسائل الإعلام الموجودة ، ثم هناك نموذج telco-type ، وهو" وقال إن البيانات تتدفق من خلالك فقط ، لكنك لن تتحمل مسؤولية شركة الاتصالات إذا قال شخص ما شيئًا ضارًا على خط الهاتف ... أعتقد فعليًا أننا يجب أن نكون في مكان ما بيننا ". .

كما ذكرت رويترز أن زوكربيرج قال إن فيسبوك توظف بالفعل 35000 شخص لمراجعة المحتوى عبر الإنترنت وتنفيذ التدابير الأمنية.

وقال "إن هذه الفرق والتقنية الآلية الخاصة بـ Facebook تقوم حاليًا بتعليق أكثر من مليون حساب مزيف يوميًا ، مضيفًا أن" الغالبية العظمى يتم اكتشافها في غضون دقائق من التسجيل ".

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الكلمات المفتاحية

مارك زوكربيرج شركة فيسبوك شركات التكنولوجيا شركات الإنترنت التنظيم الحكومي الانتخابات Facebook

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