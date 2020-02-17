زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد شعوبه بالإحباط عقب تعادل فريقه الإيجابي 2-2 أمام ضيفه سيلتافيجو في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا" في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال.





وأضاف زيدان: "تصاب بالإحباط دائمًا عندما تخسر نقطتين في الديار.. الشوط الأول هو ما كلفنا ذلك ، لكن لعبنا الشوط الثاني بشكلٍ أفضل".





وتابع زيدان: "هذا الموسم طويل للغاية ونحن نعلم أنه سيكون لدينا مباريات أكثر تعقيدًا ، نحن لسنا سيئين بدنيًا لكن يمكننا التحسن و علينا ان نتحسن دفاعيًا ، لأننا سنواجه فرق كبيرة قادمة، وننحن سعداء بجميع اللاعبين وسنواصل القتال جميعًا".





وواصل زيدان :"إنه لأمرٌ مؤلم أن نخسر نقطتين على أرضنا، سيلتا فريق جيد ولا يستحق هذا المركز ، لكن يؤلمنا أن نخسر هاتين النقطتين بعد الجهد الهائل الذي بذلناه، في بعض الأحيان يمكننا مناقشة ما إذا كان هذا خطأنا ، لكن تمريرة دنيس كانت رائعة".



