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زيدان يعلن نقطة ضعف ريال مدريد ويبرر التعثر ضد سيلتا فيجو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:25 ص
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زيدان
زيدان
علي نبوي
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد شعوبه بالإحباط عقب تعادل فريقه الإيجابي 2-2 أمام ضيفه سيلتافيجو في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا" في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال.

وأضاف زيدان: "تصاب بالإحباط دائمًا عندما تخسر نقطتين في الديار.. الشوط الأول هو ما كلفنا ذلك ، لكن لعبنا الشوط الثاني بشكلٍ أفضل".

وتابع زيدان: "هذا الموسم طويل للغاية ونحن نعلم أنه سيكون لدينا مباريات أكثر تعقيدًا ، نحن لسنا سيئين بدنيًا لكن يمكننا التحسن وعلينا ان نتحسن دفاعيًا ، لأننا سنواجه فرق كبيرة قادمة، وننحن سعداء بجميع اللاعبين وسنواصل القتال جميعًا".

وواصل زيدان :"إنه لأمرٌ مؤلم أن نخسر نقطتين على أرضنا، سيلتا فريق جيد ولا يستحق هذا المركز ، لكن يؤلمنا أن نخسر هاتين النقطتين بعد الجهد الهائل الذي بذلناه، في بعض الأحيان يمكننا مناقشة ما إذا كان هذا خطأنا ، لكن تمريرة دنيس كانت رائعة".

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