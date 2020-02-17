وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لشركتى رشيد والبرلس

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركتى رشيد والبرلس لاعتماد الموازنة التخطيطية المعدلة لعام 2019 / 2020 والموازنة التخطيطية لعام 2020 / 2021.





وأكد "الملا" خلال الجمعية على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية في أنشطة تنمية الآبار لسرعة وضعها على الإنتاج فضلاً عن تكثيف أنشطة الاستكشاف للمساهمة في زيادة انتاج البترول والغاز ومواجهة تحديات التناقص الطبيعى للآبار بهدف الاستمرار في تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية وتلبية متطلبات خطط التنمية الاقتصادية.





ومن جانبه أكد المهندس صبرى الشرقاوى رئيس شركتى رشيد والبرلس أن العمل جارى على ربط الثلاثة آبار الأخيرة (سيميان دى أر وسافاير دى وسافاير إيست دى سى) من المرحلة 9(ب) بالمياه العميقة بغرب الدلتا خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من حفر كافة آبار هذه المرحلة وأن الثلاث آبار الأخيرة ستضيف معدل انتاج مبدئى حوالى 180 مليون قدم مكعب غاز يومياً وأنه من المخطط الوصول بمعدل الإنتاج من الحقل إلى حوالى 420 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 11 ألف برميل متكثفات خلال العام المالى القادم، وأن العمل جارى على تقييم دراسات المرحلة 10 من الحقل والتي من المتوقع أن تضيف احتياطيات مبدئية تقدر بحوالي 236 مليار قدم مكعب من خلال حفر 7 آبار.





وأكد أنه قد تم استهداف طبقات استكشافية عميقة لأول مرة في تاريخ الشركة بطبقة (سى جل) في أعمال حفر بئر (سوان إيست) نجحت في زيادة معدل انتاج البئر المبدئى إلى 110 مليون قدم مكعب غاز يومياً بزيادة قدرها 50 مليون قدم مكعب عن المستهدف، وأضاف الشرقاوى أن موازنة العام المالى 2019 / 2020 تستهدف ضخ استثمارات تقدر بحوالى 167 مليون دولار وأنه جارى العمل على حفر بئر (مونتو) بتكلفة مبدئية حوالى 99 مليون دولار بواسطة جهاز حفر (انديان ديسكفرى) والذى يستهدف طبقات عالية الضغط والحرارة على أعماق تصل إلي 20 ألف قدم.

وحضر أعمال الجمعية الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس والمهندس خالد القاسم رئيس شركة شل مصر ونواب رئيس الهيئة للاستكشاف والانتاج والرقابة على الشركات الاجنبية والمشتركة والسلامة والأمن الصناعى ونواب رئيس إيجاس للعمليات والاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج.